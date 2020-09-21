علي لطفي يغيب عن مران الأهلي بسبب كورونا

واصل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويعاني حارس الأهلي من الإصابة بفيروس كورونا والذي أبعده عن أخر مواجهتين للفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.
ومن المقرر خضوع حارس الأهلي وديفيد سيزا المدرب العام لمسحة طبية هذا الأسبوع، على أن ينتظم الثنائي في مران الفريق عقب سلبية العينة.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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