علي لطفي يغيب عن مران الأهلي بسبب كورونا

واصل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني حارس الأهلي من الإصابة بفيروس كورونا والذي أبعده عن أخر مواجهتين للفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

ومن المقرر خضوع حارس الأهلي وديفيد سيزا المدرب العام لمسحة طبية هذا الأسبوع، على أن ينتظم الثنائي في مران الفريق عقب سلبية العينة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.