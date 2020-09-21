السيتي يعلن إصابة نجم فريقه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة لاعبه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» اليوم الإثنين.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يؤكد فيه إصابة الدولي الألماني بالفيروس المستجد، مشيرًا إلى أنه دخل فترة الحجر المنزلي بداية من اليوم.

وجاء نص بيان السيتي على النحو التالي: " يمكن لمانشستر سيتي تأكيد إصابة إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا «كوفيد-19»".

وأضاف: "اللاعب يخضع الآن إلى فترة 10 أيام من الحجر المنزلي، وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي.

وأتم بيان السيتيزين: "الجميع في النادي يتمنى لجوندوجان الشفاء العاجل".