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السيتي يعلن إصابة نجم فريقه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا

الرياضة تبليغ
السيتي يعلن إصابة نجم فريقه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا
السيتي يعلن إصابة نجم فريقه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا
أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة لاعبه إلكاي جوندوجان بفيروس المستجد «كوفيد-19» اليوم الإثنين.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يؤكد فيه إصابة الدولي الألماني بالفيروس المستجد، مشيرًا إلى أنه دخل فترة الحجر المنزلي بداية من اليوم.

وجاء نص بيان السيتي على النحو التالي: " يمكن لمانشستر سيتي تأكيد إصابة إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا «كوفيد-19»".
وأضاف: "اللاعب يخضع الآن إلى فترة 10 أيام من الحجر المنزلي، وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي.
وأتم بيان السيتيزين: "الجميع في النادي يتمنى لجوندوجان الشفاء العاجل".

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 