الطابع الهولندي يغلب على صفقات برشلونة الجديدة

الصفقات الجديدة " صناعة هولندية " .. عنوان بات يفرض نفسه بقوة على ملف التعاقدات الجديدة داخل نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية من جانب رونالد كومان المدير الفني سعيا وراء دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي قبل بدء رحلته في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

وكتبت الساعات الأخيرة طلب المدرب الهولندي من إدارته الإسراع في حسم صفقة من " أياكس أمستردام " ناديه القديم بطلها الأميركي سيرجينو دست الظهير الأيمن الذي بات مطلوبا لتعويض رحيل سيميدو عن الفريق ، وهي صفقة عرض البارسا لحسمها مقابل 12 مليون و500 ألف يورو .

في نفس الوقت طلب المدير الفني حسم صفقة ثانية بطلها دي ليخت مدافع يوفينتوس الإيطالي وأحد نجوم المنتخب الهولندي لترميم دفاعه في ظل تقدم سن بيكيه ، وهي صفقة لايزال اليوفي يتحفظ عليها ويطلب 100 مليون يورو على الأقل نظير التخلي عن اللاعب .

في السياق ذاته ، رفع برشلونة عرضه المالي لضم ممفيس ديباي هداف أوليمبيك ليون الفرنسي إلى 50 مليون يورو أملا في دعم مركز رأس الحربة والجناح الأيسر أيضا بناء على توصية من كومان المدير الفني الذي يعول عليه الكثير في تدعيم خط الهجوم أملا في حصد الألقاب .