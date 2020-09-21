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العميد.. أحمد حسن يشارك جمهوره صورة جديدة له | شاهد

الرياضة تبليغ
العميد.. أحمد حسن يشارك جمهوره صورة جديدة له | شاهد
العميد.. أحمد حسن يشارك جمهوره صورة جديدة له | شاهد
شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر سابقا، جمهورة بصورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

الصقر - منور ياعميد - حفظك الله

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وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب الاهتمام إعلاميا باللاعبين المحترفين خارج مصر، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

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