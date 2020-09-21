العميد.. أحمد حسن يشارك جمهوره صورة جديدة له | شاهد

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر سابقا، جمهورة بصورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى: الصقر - منور ياعميد - حفظك الله اقرأ أيضا:

أحمد حسن مهاجما الأهلي بسبب صالح جمعة: متمسكين به ليه؟ وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب الاهتمام إعلاميا باللاعبين المحترفين خارج مصر، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

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