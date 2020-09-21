تدريبات بدنية خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة التدريبات البدنية والتي شملت الجري حول الملعب وإطالات تحت إشراف توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.