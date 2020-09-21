تدريبات بدنية خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة التدريبات البدنية والتي شملت الجري حول الملعب وإطالات تحت إشراف توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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