وزير الشباب والرياضة يشهد الاحتفال بيوم السلام العالمي بالإسماعيلية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، في الاحتفالية التي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية في إطار الاحتفال بيوم السلام العالمي ضمن احتفالات الأمم المتحدة بيوم السلام في 21 سبتمبر من كل عام لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم.

حضر الاحتفالية كل من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والقبطان ولاء حافظ، وسامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والشركات المنظمة.



وشهدت الاحتفالية وضع أكبر علامة سلام بعدد 501 سترة نجاة كرقم جديد يتم عرضه على موسوعة جينيس وورلد لتسجيله، وذلك في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعلنة من وزارة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى كلمته، عبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره لكل المشاركين في احتفالية السلام بمدينة الإسماعيلية في حدث يؤكد أهمية نشر السلام والتآخي والمحبة ونبذ العنف والتطرف.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى نهج الدولة المصرية في نشر السلام والمحبة بين الجميع في ضوء السياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتوجه نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول الأشفاء، وتقديم المساندة والدعم من أجل البناء والتنمية.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن دعم الوزارة لفعالية أطول غطس وبقاء تحت الماء والمقرر تنفيذها بمدينة شرم الشيخ لكسر الرقم القياسي العالمي، وذلك في مطلع أكتوبر المقبل ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة القبطان ولاء حافظ.

فيما أكد الربان ولاء حافظ على أهمية تعزيز المثل والقيم الإنسانية والسلام والمواطنة، واستثمار الرياضة في تحقيق مثل تلك المبادئ الهامة في حياة الإنسان، مقدما الشكر والتقدير لكل الجهات التي شاركت في تنظيم الاحتفالية الرياضية في رسالة تبعثها مصر للعالم بنشر السلام والمحبة بين الأمم.