حضر الاحتفالية كل من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والقبطان ولاء حافظ، وسامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والشركات المنظمة.
وشهدت الاحتفالية وضع أكبر علامة سلام بعدد 501 سترة نجاة كرقم جديد يتم عرضه على موسوعة جينيس وورلد لتسجيله، وذلك في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعلنة من وزارة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وفى كلمته، عبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره لكل المشاركين في احتفالية السلام بمدينة الإسماعيلية في حدث يؤكد أهمية نشر السلام والتآخي والمحبة ونبذ العنف والتطرف.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى نهج الدولة المصرية في نشر السلام والمحبة بين الجميع في ضوء السياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتوجه نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول الأشفاء، وتقديم المساندة والدعم من أجل البناء والتنمية.
وأعلن وزير الشباب والرياضة عن دعم الوزارة لفعالية أطول غطس وبقاء تحت الماء والمقرر تنفيذها بمدينة شرم الشيخ لكسر الرقم القياسي العالمي، وذلك في مطلع أكتوبر المقبل ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة القبطان ولاء حافظ.
فيما أكد الربان ولاء حافظ على أهمية تعزيز المثل والقيم الإنسانية والسلام والمواطنة، واستثمار الرياضة في تحقيق مثل تلك المبادئ الهامة في حياة الإنسان، مقدما الشكر والتقدير لكل الجهات التي شاركت في تنظيم الاحتفالية الرياضية في رسالة تبعثها مصر للعالم بنشر السلام والمحبة بين الأمم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة يشهد الاحتفال بيوم السلام العالمي بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.