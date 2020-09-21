الدوري المصري.. مواجهة مرتقبة بين إنبي والإسماعيلي.. والمصري ضيفا ثقيلا على سموحة

وفى المقابل يبحث البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن تقديم أوراق اعتماده مع الدراويش وتحقيق اول فوز له بعد تولى مسئولية الفريق عقب التعادل فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب .
ويمتلك إنبي 35 محتلا بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري ، بينما يقع الإسماعيلى فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة .
وفى الجولة ذاتها يلقتى سموحة مع المصري فى تمام الساعة الخامسة والنصبملعب برج العرب ، ويدخل سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الاخير على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف ، وفى المقابل يبحث المصري عن الفوز واستمرار النتائج الجيدة التى يحققها تحت قيادة مدربه على ماهر .
ويمتلك سموحة 37 نقطة محتلا بها المركز السادس ، بينما يقع المصري فى المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الممتاز .
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