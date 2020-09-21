أكتوبر المقبل.. عودة بطولة "CIB مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2020"

تشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا. ستقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، علي ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من يوم الـ 12 من أكتوبر.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجاري الدولي CIB "سي أي بي ليس مجرد بنك لكنه جزء لا يتجزأ من المجتمع والذي بدوره يقوم بتعزيز مجهوداته من اجل تنمية المجتمع المصري، لذلك قمنا بدعم الاسكواش نبعا من ثقتنا في ابطال مصر ونطمح في ان تصبح هذه اللعبة لعبه أولمبية."

وأكد حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB "إن مصر تمر بالعصر الذهبي للاسكواش، حيث يستحوذ ابطال مصر على التصنيفات العالمية للسيدات والرجال والناشئين. لقد قام البنك التجاري الدولي باختيار الاسكواش كجزء من برنامج الخدمة المجتمعية للبنك ولأننا نسعى ان يستمر استحواذ مصر على اللعبه لمدة 20 سنة. لذلك وضع البنك خطة مستقبلية تهدف خلق جيل جديد من الابطال الناشئين بدءً من تعاوننا مع أكاديمية كريم درويش واستكمالا بدعم مشوار الابطال الناشئين، وقمنا بعمل بطولات ذات جوائز مالية صغيرة لكي يستطيع هؤلاء الابطال رفع تصنيفاتهم العالمية. نحن نتشرف بدعم ورعاية ابطال مصر الذين يعدون سفراء لمصر داخلها وخارجها واثبتوا انهم ليسوا متفوقين فقط بالاسكواش ولكن يتميزون بالاحترافية والتفاني والتواضع وحب مساعدة الغير"

وصرح عمرو منسي، مدير البطولة والمدير التنفيذي لشركة IEVENTS: " أشعر بالسعادة والحماس لتنظيم بطولة “سي أي بي مصر الدولية المفتوح" للعام الثاني علي التوالي تحت سفح الاهرامات. لقد كان هذا العام مليئا بالتحديات بسبب تفشي وباء كورونا، ولكن هذا لم يمنعنا من تحقيق هدفنا الرئيسي وهو استكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في الاسكواش."

وأضاف منسي:"أود أن أتوجه بالشكر للبنك التجاري الدولي CIB وأخص بالشكر الأستاذ حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB لإيمان ودعم البنك المستمر لمنصة الاسكواش في مصر على مدار السنوات، بجانب الدور الفعال في دعم اللاعبين والنهوض بمستوي لعبه الاسكواش في مصر والعالم. "

كما أكد منسي قائلا: "ضمان سلامة اللاعبين والجمهور أهم أولوياتنا، لذلك سنحرص على ضمان تطبيق أعلي معايير الصحة والسلامة وسياسات السفر الدولية والتباعد الاجتماعي خلال البطولتين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية."

جدير بالذكر ان اللاعبين المصريين قد قاموا العام الماضي بتقديم أداء مشرف واثبتوا للعالم ان مصر بلد الاسكواش وذلك خلال بطولتي "سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و" سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية للرجال. شهد البطولتان مشاركة 64 لاعبة في بطولة العالم سيدات و48 لاعب ببطولة الرجال من 20 دولة مختلفة.