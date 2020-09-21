محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام المدرب السويسري خلال هذه المحاضرة بالحديث حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة عدم التفريط في النقاط خلال الفترة المقبلة رغم حسم الفريق الأحمر للقب الدوري المصري.
كما طالب المدرب السويسري اللاعبين بضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة، وعدم الاستهتار في المباريات المتبقية من عمر الدوري.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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