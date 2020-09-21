خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

قام أحد الوكلاء بعرض المدرب الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، على مسؤولي الزمالك.

يأتي هذا من أجل التعاقد معه لتولي تدريب الفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الفريق مؤخرا لتولي قيادة التعاون السعودى.

وكان مجلس الزمالك وضع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض كهدف أول له للتعاقد معه في الفترة الحالية لتولي تدريب الفريق.

وينتظر النادي رد المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التشاور مع مساعديه.

ووضع النادي خطة بديلة تحسبا لرفض فيريرا تدريب الفريق ووضع النادي اسم الأرجنتيني كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية كبديل لتولي المسؤولية في حال عدم التعاقد مع فيريرا.

يأتي ذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع السويسري جروس في الساعات القليلة الماضية ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني في الفترة الحالية كي يتسنى له تجهيز الفريق لمباريات دوري أبطال أفريقيا.‏