وزير الشباب والرياضة يقرر تعيين أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا للوزارة

حيث شغل عدة مناصب تنفيذية بالوزارة قبل صدور قرار الوزير بتعيينه مديرية تنفيذيا كان آخرها توليه وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومن قبلها شغل منصب مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة.
كما يشغل الشيخ عدة مناصب تطوعية وخدمية منها عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية ورئيس للجنة الاستماع والعقوبات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.
واطلع الشيخ خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الملفات والمهام والتكليفات من وزير الشباب والرياضة كام أهمها ما يتعلق بالأندية والاتحادات الرياضية فضلا عن العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة وخاصة ما يتعلق منها باستضافة مصر العديد من البطولات والاحداث الرياضية القارية والعالمية.
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