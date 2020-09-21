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نجلا حسين الشحات يخطفان الأنظار في مران الأهلي

الرياضة تبليغ
نجلا حسين الشحات يخطفان الأنظار في مران الأهلي
نجلا حسين الشحات يخطفان الأنظار في مران الأهلي

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب نجليه لحضور مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بنجلي الشحات والتقاط الصور التذكارية معهما.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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