نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والسد اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قمة في المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا تجمع فريق السد القطري ضد فريق النصر السعودي في مجموعة ستشهد مباراة قوية أخرى تجمع فريق العين الإماراتي ضد فريق سباهان أصفهان الإيراني صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب الساعي للتمسك ببصيص الأمل في المنافسة على أحد المركزين الأول والثاني في ظل فارق النقاط الخمس حاليا بينه وبين فريق السد القطري صاحب المركز الثاني، بينما فريق النصر السعودي ضمن فعليا التأهل إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتيجة مباراتيه في الجولتين الخامسة والسادسة، بينما ضمن العين الإماراتي توديع دوري أبطال آسيا هذا الموسم في ظل تواجده في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة فقط، وسينطلق موعد مباراة النصر والسد اليوم في السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وقطر.

فريق النصر السعودي يواصل مباراياته في ددور المجموعات بدوري الأبطال ساعيا للتأكيد على أحقيته في التأهل إلى ثمن النهائي، بعدما ضمن فعليا مركز مؤهل لذلك الدور بعد الجولة الماضية التي شهدت تمكنه من تحقيق الفوز أمام فريق سباهان أصفهان الإيراني بهدفين دون رد عن طريق عبد الله مادو، وعبد الرازق حمد الله الذي قاد العالمي لتحقيق الفوز ضد نفس الفريق في الجولة الثالثة بهدفين دون رد سجلهما المتألق حمد الله، ليرفع الفريق نقاطه إلى عشر نقاط من خوض أربع مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام السد القطري في الذهاب على ملعب الصر بالجولة الأولى، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من حمد الله، وعبد الرحمن العبيد للعالمي، بينما سجل بغداد بونجاح، وحسن الهيدوس هدفا السد.

فريق السد القطري يسعى إلى تحقيق الفوز ضد النصر لاقتناص ثلاث مباريات ستضمن له التأهل إلى دور الستة عشر قبل الجولة الأخير في ظل ابتعاده حاليا عن أقرب منافسيه فريق أصفهان الإيراني بفارق خمس نقاط، ويدخل الفريق القطري مباراته الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز العريض الذي حققه في آخر مبارياته في دوري الأبطال ضد شقيقه فريق العين الإماراتي برباعية دون رد تكفل بونجاح بتسجيل هدفين منها، بالإضافة لهدفين عن طريق كلا من تاباتا، وأكرم عفيف.

موعد مباراة النصر والسد اليوم

15:00 توقيت غرينتش.

18:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السد ضد النصر مجانا