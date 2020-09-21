نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي اليوم.. تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي وتواصل غياب على لطفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام المدرب السويسري خلال هذه المحاضرة بالحديث حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة عدم التفريط في النقاط خلال الفترة المقبلة رغم حسم الفريق الأحمر للقب الدوري المصري.

كما طالب المدرب السويسري اللاعبين بضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة، وعدم الاستهتار في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة التدريبات البدنية والتي شملت الجري حول الملعب وإطالات تحت إشراف توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة.

وأدى الحراس الثلاث تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذي ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب نجليه لحضور مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بنجلي الشحات والتقاط الصور التذكارية معهما.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واصل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني حارس الأهلي من الإصابة بفيروس كورونا والذي أبعده عن أخر مواجهتين للفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

ومن المقرر خضوع حارس الأهلي وديفيد سيزا المدرب العام لمسحة طبية هذا الأسبوع، على أن ينتظم الثنائي في مران الفريق عقب سلبية العينة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.