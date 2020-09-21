نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مدة غياب برايثوايت عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تحديد مدة غياب نجم برشلونة الدنماركي مارتن برايثوايت بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات أمس.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برايثوايت تعرض لإصابة في العضلة الأمامية من الفخذ الأيسر أثناء تدريبات ما بعد مباراة كأس خوان جامبر أمام إلتشي على ملعب كامب نو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت من المتوقع أن يغيب عن برشلونة لمدة 3 أسابيع ستبعده عن المشاركة في المباريات الثلاث القادمة في بطولة الدوري الإسباني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيواجه فياريال الأحد المقبل في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإسباني ثم سيلتا فيجو وإشبيلية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت سينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة مع الحارس مارك أندريه تير شتيجن والمدافع صامويل أومتيتي.
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