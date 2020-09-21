نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد ضد النصر في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق النصر السعودي ونظيره السد القطري، اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة حصريا عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ والمالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح العالمي في خطف بطاقة بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الأخر يحتاج السد للفوز في مواجهة النصر، لحسم التأهل للدور المقبل، حيث يعتلي العالمي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الفريق القطري في المركز المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث سباهان الايراني برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق العين الإماراتي وفي جعبته نقطه واحدة.

وكانت مباراه الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.