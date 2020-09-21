نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المكسيكي.. مونتيري يفوز على سان لويس ويتقدم للمركز السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق مونتيري على مضيفه أتلتيكو سان لويس 2 / 1، صباح اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري المكسيكي.

وتقدم مونتيري عن طريق أكي لوبا في الدقيقة 19، قبل أن يدرك ماورو كيروجا التعادل لسان لويس في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ماكسميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري.

وأكمل مونتيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سيزار مونتيس في الدقيقة 57، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع مونتيري رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد سان لويس عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر.