نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الإثنين عن إصابة نجم وسط الفريق الألماني إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وعبر بيان نشره الفريق على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أوضح أن اللاعب قد تعرض للعدوى بالفيروس وسيخضع للعزل المنزلي لمدة عشرة أيام كاملة طبقاً للبروتوكولات المحددة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي.
وأنهى النادي بيانه أن جميع العاملين في الفريق يتمنون الشفاء العاجل للألماني الحاصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم في البرازيل 2014.
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