نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات ساخنة في مجموعة بحري بالقسم الثاني في المقال التالي
يقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الـ 18:
1- دمنهور مع دكرنس
يلتقي فريق دمنهور متصدر المجموعة بقيادة كمال فريد برصيد 32 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة مصطفى عبده برصيد 26 نقطة، وحقق دمنهور الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.
2- المنصورة مع فاركو
يستضيف فريق المنصورة، بقيادة ياسر عبد الواحد، نظيره، فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور، في مواجهة محفوفة بالمخاطر، في ظل المنافسة الشرسة لكلاهما على القمة برقفة دمنهور وغزل المحلة المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
3- الرجاء مع غزل المحلة
يحل فريق غزل المحلة - وصيف المجموعة - ضيفاً على فريق الرجاء السادس بقيادة رضا أبو اليزيد، ويحتل المحلة المركز الثاني، برصيد 32 نقطة، بقيادة خالد عيد، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 26 نقطة، وكان الفوز من نصيب غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة الأولى.
4- أبو قير مع الحمام
يلعب فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكأس، برصيد 26 نقطة مع فريق الحمام التاسع، بقيادة سمير سعد، برصيد 20 نقطة، وكان فريق أبو قير حقق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.
5- بلدية المحلة مع المالية
5-بيلا مع الأوليمبي
يشهد ملعب نبروة، إقامة لقاء بيلا مع الأوليمبي، حيث يحتل بيلا الترتيب الأخير، برصيد 5 نقاط، بينما الأوليمبي، بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة، وكان فريق الأوليمبي فاز بهدفين نظيفين في الدور الأول.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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