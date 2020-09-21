مباريات ساخنة في مجموعة بحري بالقسم الثاني

وحقق فاركو الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

يحل فريق غزل المحلة - وصيف المجموعة - ضيفاً على فريق الرجاء السادس بقيادة رضا أبو اليزيد، ويحتل المحلة المركز الثاني، برصيد 32 نقطة، بقيادة خالد عيد، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 26 نقطة، وكان الفوز من نصيب غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة الأولى.

يلعب فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكأس، برصيد 26 نقطة مع فريق الحمام التاسع، بقيادة سمير سعد، برصيد 20 نقطة، وكان فريق أبو قير حقق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

يواجه فريق بلدية المحلة، صاحب المركز الثامن، بقيادة رمضان السيد، برصيد 22 نقطة، نظيره، فريق مالية كفر الزيات، صاحب المركز قبل الأخير بقيادة أيمن مجدي، برصيد 5 نقاط، وحقق فريق البلدية الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

5-بيلا مع الأوليمبي

يشهد ملعب نبروة، إقامة لقاء بيلا مع الأوليمبي، حيث يحتل بيلا الترتيب الأخير، برصيد 5 نقاط، بينما الأوليمبي، بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة، وكان فريق الأوليمبي فاز بهدفين نظيفين في الدور الأول.