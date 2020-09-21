نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفشل في ضم كوليبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية إيطالية أن الطريق بات ممهدًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التحرك والتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي وذلك بعد أن قرر مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده الإسباني جوارديولا الانسحاب من الصفقة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن خاليدو كوليبالي يعتبر أحد الأسماء القوية المطروحة في سوق الانتقالات خاصة مع تأكيد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي استعداده للتخلي عن خدماته في حالة وصول عرض مناسب له.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت إلى توصل النجم السنغالي إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي إلا أن العلاقة بين إدارة الفريق الإنجليزي ونظيرتها في نابولي سيئة للغاية وهو ما قد يسمح لباريس سان جيرمان بخطف النجم السنغالي وتغيير وجهته إلى النادي الفرنسي.

ونقل الموقع الفرنسي عن صحيفة الإيطالية كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن جول كوندي نجم دفاع إشبيلية الإسباني أصبح الآن هو الخيار المفضل لدى المان سيتي بدلًا من كوليبالي في ظل العلاقة السيئة بين المان سيتي ونابولي وهو ما ينعكس على الطلبات المادية لرئيس النادي الإيطالي، حيث طلب الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات النجم السنغالي.

وأوضح الموقع الفرنسي أنه مع تغير أولويات مانشستر سيتي وتحويل أنظاره إلى كوندي يفسح المجال أمام باريس سان جيرمان ومديره الرياضي ليوناردو للتحرك في ملف كوليبالي الذي لا يبدو معارضًا أبدًا لفكرة خوض تجربة جديدة في نادي العاصمة الفرنسية.