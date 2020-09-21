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لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين

الرياضة تبليغ
لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين
لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، بمؤازرة زميلهم اللاعب أحمد ممدوح كيشو، المصاب، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل مباراة أمس مع فريق الإعلاميين، والتي أقيمت بالجولة الثامنة عشر، من منافسات مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني.

وحرص زملاء اللاعب، على إحضار قميصه، وإلتقاط صورة تذكارية قبل بداية اللقاء، الذي إنتهى بفوز الفريق الأسيوطي، بهدفين دون مقابل، سجلهما، مصطفى عبد الفتاح، وأحمد ترك.

ويعد كيشو من أهم عناصر الفريق الأسيوطي، في دوري القسم الثاني، وكان قد تعرض للإصابة في المران خلال فترة الإعداد، قبل عودة مباريات الدور الثاني.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 