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تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة)

الرياضة تبليغ
تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة)
تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة)

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات، تعديل مواعيد مباريات جولتين، في المجموعة الأولى، من مسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019/2020.

حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.

وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.

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