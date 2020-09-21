نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال الأيام القليلة الماضية من أجل صفقة تبادلية بين الفريقين على مستوى خط الدفاع.

وقبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الجارية يسعى برشلونة للحصول على خدمات ماتيا دي تشيليو الظهير الأيسر للبيانكونيري في الوقت الذي سيطلب فيه البيانكونيري الحصول على خدمات الظهير الأيسر جونيور فيربو.

وكان الفريقان قد قاما بإجراء صفقة تبادلية على مستوى وسط الملعب بعد أن إنتقل البوسني ميراليم بيانيتش لبرشلونة ورحل البرازيلي الشاب آرثر ميلو لصفوف حامل لقب الدوري الإيطالي.

وجاءت رغبة كومان في الحصول على خدمات دي تشيليو بعد إقتراب رحيل نيلسون سيميدو والإنتقال إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو لكن إدارة البيانكونيري لا ترغب في بيع دي تشيليو والرغبة في إقحام فيربو في الصفقة.