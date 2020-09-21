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جدارة واستحقاق.. سيد عبد الحفيظ: الفريق الأكثر استقرارا يتوج بالدوري

الرياضة تبليغ
جدارة واستحقاق.. سيد عبد الحفيظ: الفريق الأكثر استقرارا يتوج بالدوري
جدارة واستحقاق.. سيد عبد الحفيظ: الفريق الأكثر استقرارا يتوج بالدوري
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق لقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الموسم الحالي شهد أمور جدلية بعيدة عن الرياضة، لكن التتويج بالدوري هي الأهم في كل دول العالم، يتوج بها الفريق الأكثر استقرارًا، الفريق الذي يتوج به يكون عن جدارة واستحقاق".

وأضاف:" على مدار الموسم، الأهلي كان الأكثر استقرار فنيا واداريا، واللاعبون لديهم خبرات الفوز وثقافة الفوز، قد يبتعد عنك التوفيق في احدى المباريات، لكن تستمر في المنافسة بوجود قائمة جيدة، ولاعبين مميزين".

وواصل: "طريقة تفكير اللاعبين وشخصيتهم جزء كبير من التتويج بالدوري ".

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