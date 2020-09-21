رغم الصفقات الجديدة للبلوز.. لماذا تغلب ليفربول على تشيلسي

حسم ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب موقعة الأسبوع الثاني من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه أمام تشيلسي بفوز كبير بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج وسط العاصمة الإنجليزية لندن.

ولعب ليفربول مباراة كبيرة للغاية استحق عليها الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث للمباراة الثانية على التوالي، لأكثر من سبب منها سيناريو اللقاء نفسه المثير.

وشهدت المباراة تقلبات كثيرة في مجرياتها، تحديدة قبل نهاية الشوط الأول بلحظات وطرد المدافع الدنماركي كريستنسن بفضل من مهارة السنغالي ساديو ماني.

تشيلسي ولامبارد قدما شوط أول جيد للغاية على المستوى التكتيكي، وظهر فريق البلوز متماسكا أمام الفريق الأقوى في إنجلترا عكس المواجهتين في الموسم الماضي، ولكن هناك 3 أسباب للسقوط.

لامبارد بدأ المباراة ولعب الشوط الأول كاملًا بطريقة رائعة تكتيكيًا احترم فريق ليفربول وهو المطلوب، غلق مفاتيح اللعب عن كلوب يعني الرجوع للخلف والعمل على إيجاد مساحات وهذا ما حاول لامبارد فعله.

تشيلسي نجح في ذلك ولكن كان هناك بعض الخوف بشكل كبير عندما تكون الكرة في قدم لاعبي البلوز، كان عليهم الارتداد بشكل أفضل عندما يفتكون الكرة من لاعبي ليفربول والبحث عن المساحات المطلوب للارتداد.

ليس صعبًا ولكننا يمكننا أن نقول مستحيل أن تلعب أمام فريق بسرعة ليفربول وأنت ناقص لاعب، بالعكس أن تريد أكثر من 11 لاعب في الملعب لمجاراة هذا الفريق.

حالة الطرد في هذا التوقيت كانت مثل الضربة القاضية على كل خطط فرانك لامبارد في المبارة، ليفربول سيطر بدون رحمة على الشوط الثاني وسجل بدل الهدف اثنين.

فائدة لصفقات تشيلسي الهجومية والدفاع وحارس المرمى بهذه الشكل، الفريق سيخسر بسبب مشاكل الخط الخلفي أكثر من انتصاره بسبب إبداع الهجوم.

تشيلسي يجب عليه إيجاد حلول والتعاقد مع حارس مرمى جديد وعلى لامبارد البحث عن طريقة للدفاع أفضل من هذه.