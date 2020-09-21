سيد عبد الحفيظ: كل الأمور مطروحة بالنسبة لملف اللاعبين المعارين

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن إستعادة أحمد حمدي من نادي الجونة، في الموسم المقبل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كل الأمور مطروحة بالنسبة للاعبين المعارين، وهناك بند يمنح الأهلي أحقية إعادة حمدي مقابل دفع مبلغ مالي، وكل تركيزنا حاليا في مباراة الوداد المغربي، لم نفتح ملف اللاعبين الجدد حتى الآن".

وتطرق للحديث عن أزمة كهربا، وقال:" هناك حدود في التعامل، انتهت أزمة كهربا نهائيا وتم التعامل مع الحدث في وقتها، وفرض عقوبة مالية وأغلق الموضوع تماما، البعض يحاول تضخيم بعض الأمور، قد تحدث في أي فريق كرة".

وتابع: "البعض يتحدث عن أزمات وخناقات، البعض يتحدث عن رحيل لاعب ممتد تعاقده لاربع سنوات، لا يوجد أي شروط جزائية في عقد أي لاعب مع الأهلي، فكيف سيرحل، لا يوجد سوى وليد آزارو الذي ينتهي عقده الموسم المقبل".

وحول توقعاته لبطولة إفريقيا، قال: "هناك عدة أمور أتفاءل بها وهي تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن لابد أن نعمل بجدية، لن نقصر ولن نبخل بنقطة عرق، الجميع يتمني تتويج الفريق باللقب سواء الجماهير أو مجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفني".