سيد عبد الحفيظ: حسمنا الدوري ونركز في مواجهة الوداد المغربي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق بدأ يستعيد عدد من اللاعبين، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بدأ في التفكير في مباراة الوداد المغربي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "بعد حسم لقب الدوري، بدأنا في التفكير لمواجهة الوداد وشاهدنا لقاء لهم في الدوري المغربي، التركيز سيكون على تلك المباراة".

وأضاف: "لدينا ثلاثي في خط الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، نتمني أن يكملوا مع الفريق حتى نهاية الموسم وآلا يتعرض أي لاعب للإصابة".

وواصل:" كما عاد حسين الشحات بعد الغياب الطويل عن الملاعب، وسيدخل كهربا أيضا في المباريات".



وتابع:" لا أحب الحديث في التعاقدات حاليا، خاصة أن الفريق حقق الدوري، ولا زال لدينا دوري أبطال إفريقيا، يجب التركيز فيها، وأن نتحدث مع اللاعبين عن البطولة القارية ونرفع روحهم المعنوية".