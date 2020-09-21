وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "بعد حسم لقب الدوري، بدأنا في التفكير لمواجهة الوداد وشاهدنا لقاء لهم في الدوري المغربي، التركيز سيكون على تلك المباراة".
وأضاف: "لدينا ثلاثي في خط الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، نتمني أن يكملوا مع الفريق حتى نهاية الموسم وآلا يتعرض أي لاعب للإصابة".
وواصل:" كما عاد حسين الشحات بعد الغياب الطويل عن الملاعب، وسيدخل كهربا أيضا في المباريات".
وتابع:" لا أحب الحديث في التعاقدات حاليا، خاصة أن الفريق حقق الدوري، ولا زال لدينا دوري أبطال إفريقيا، يجب التركيز فيها، وأن نتحدث مع اللاعبين عن البطولة القارية ونرفع روحهم المعنوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبد الحفيظ: حسمنا الدوري ونركز في مواجهة الوداد المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.