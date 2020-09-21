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عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

الرياضة تبليغ
عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"
عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة هامة حاليا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لمناقشة عددًا من الملفات الهامة.

ويناقش الخطيب مع المدرب السويسري عددًا من الملفات والتي في مقدمتها ملف تجديد تعاقده مع النادي من عدمه

كما يناقش الخطيب مع فايلر ملف الصفقات التي يحتاجها الفريق للتدعيم، والراحلين عنه عقب نهاية الموسم.

وقاد فايلر الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 