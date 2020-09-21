وجاء في الرسالة الثانية: كفاية حوارات.. كفاية قلة أصل.. كفاية كلام علينا من ورانا.. كفايا عك"، معلقةً عليها: "كفايا يا منافقين".
يذكر أن إيمان عادل أعلنت عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الجديد ونشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية: "حملته أمه وهنًا على وهن"، وعلقت: يارب هون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.