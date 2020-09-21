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ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

الرياضة تبليغ
ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام
ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام
نشرت إيمان عادل زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، رسائل غامضة، عبر حسابها الرسمي على خاصية "أستوري" بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت إيمان عادل، قائلة: قبل ما تسمع عني أسمع مني، ماتبقاش زي كيس الزبالة، كل من هب ودب يعبيه".

وجاء في الرسالة الثانية: كفاية حوارات.. كفاية قلة أصل.. كفاية كلام علينا من ورانا.. كفايا عك"، معلقةً عليها: "كفايا يا منافقين".


يذكر أن إيمان عادل أعلنت عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الجديد ونشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة  لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية: "حملته أمه وهنًا على وهن"، وعلقت: يارب هون".

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 