الكاف: النشيد الوطنى لـ مصر وسط 70 ألف مشجع أمر مذهل

تغزل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى المشهد الرائع الذى يظهر عليه منتخب مصر دائما خلال " النشيد الوطنى " قبل أى مباراة رسمية يخوضها فى البطولات القارية. ونشر حساب " كاف" على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مقطع فيديو للحظة السلام الوطنى لمصر خلال إحدى مباريات المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر العام الماضى.

وعلق "كاف" على المشهد قائلا: "النشيد الوطنى بصوت 70 ألف متفرج فى الخلفية.. شيء آخر".

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