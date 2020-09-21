نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لمواجهة لينكولن، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويقام اللقاء الذي يجمع بين ليفربول ومنافسه لينكولن، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر.
وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.
وكان ليفربول حقق الفوز أمام تشيلسي، بهدفين نظيفين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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