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المحمدى على الدكة .. تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

الرياضة تبليغ
المحمدى على الدكة .. تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي
المحمدى على الدكة .. تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

وتواجد محمود حسن تريزيجيه قي التشكيل الأساسي لأستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي : 

في حراسة المرمي : إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع : كاش - كونسا - مينجز - تارجيت

خط الوسط : ماجكين - دوجلاس لويز - هوريهان

خط الهجوم : تريزيجيه - جيراليش - ويتكينز

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