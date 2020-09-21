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الدوري المصري| تعرف على تشكيل سموحة والمصري قبل انطلاق المباراة

الرياضة تبليغ
الدوري المصري| تعرف على تشكيل سموحة والمصري قبل انطلاق المباراة
الدوري المصري| تعرف على تشكيل سموحة والمصري قبل انطلاق المباراة

‏الهانى سليمان ، رجب نبيل ، السيد فريد ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص ، كريم يحيي ، ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حسام حسن.

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: مصطفى سلامة "طيارة" وأحمد شوشة وعمرو موسى وبهاء مجدي

خط الوسط: أحمد ياسر وفريد شوقي وايزي ايميكا وعمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: محمود وادي واوستين اموتو

البدلاء:

أحمد عبد الفتاح وكريم العراقي وعبد الرحمن زين ومحمد زكريا "شيكا" ومفتاح طقطق ومحمد جابر وحجاج عويس وأحمد عادل "ميسي" وعماد فتحي.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 