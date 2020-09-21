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فريق القناة يتجه إلى رأس البر استعدادا لمباراة الزرقا .. تعرف على القائمة

الرياضة تبليغ
فريق القناة يتجه إلى رأس البر استعدادا لمباراة الزرقا .. تعرف على القائمة
فريق القناة يتجه إلى رأس البر استعدادا لمباراة الزرقا .. تعرف على القائمة

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة محافظة الاسماعيلية منذ قليل استعدادا لمواجهة الزرقا، والمقرر لها غدا الثلاثاء ضمن مافسات الجولة الـ 18 من مسابقة دورى القسم الثاني . 

 

وأعلن تامر مصطفى قائمة الفريق وجاء كالتالي :  

محمد طلبة - مصطفي جابر - احمد عبدالرحمن - محمد طارق - اسلام سيد - محمد علي - احمد فوزي - علاء البدري - محمد يسري - حسام عبدالواحد - محمد عبدالرحيم - اسلام زيادة - احمد الصعيدي اسلام نبيل - علي شوقي - احمد مصطفي -شريف اشرف - مروان حمدي - رمزي خالد - محمد رضا 

ويحتل فريق القناة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى برصيد 22 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة .

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 