الأهلي يستقبل وفد سيمبا التنزاني

رافق الوفد خلال جولته، حنان الزيني، مدير التراخيص واللوائح بالنادي، والتي اصطحبت الوفد لتفقد جميع المنشآت ودولاب البطولات التاريخي، بالإضافة إلى استاد التتش، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء ومجمع حمامات السباحة، كما استكمل جولته عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر.

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