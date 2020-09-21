لدراسة التعاون المشترك .. الخطيب يستقبل وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم على استقبال وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة و الذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز»، الرئيس التنفيذي للنادي و«مالومو إيريك»، عضو مجلس الإدارة.

وحرص الخطيب خلال اللقاء على الترحيب بالوفد التنزاني والحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط الأهلي بنادي سيمبا، مؤكدا على الدور المحوري لنادي القرن في خدمة أندية القارة، ونقل خبراته وكوادره في كافة المجالات لمساعدة نادي سيمبا في مشروعاته المستقبلية.

وأهدى الكابتن الخطيب الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا وعضو مجلس إدارته علم وقميص الأهلي، كما قام الوفد بدوره بإهداء رئيس الأهلي قميص نادي سيمبا.

ورحب الكابتن الخطيب بدراسة مشروع التعاون بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الأمر برعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وأبدى الوفد التنزاني رغبته في الاستفادة من خبرات الأهلي في المجال التسويقي والإداري والأكاديمي والإعلامي والتعاقدي، خاصة بعدما تم تحويل نادي سيمبا لشركة مساهمة منذ 3 سنوات.

واتفق الجانبان على أن يقوم نادي سيمبا التنزاني بتقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة بين الناديين خلال الفترة المقبلة؛ من أجل دراسته على الوجه الأكمل.