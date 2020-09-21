الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيلا بالقسم الثاني

اختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الأوليمبي استعداداته لمواجهة فريق بيلا غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري القسم الثاني بمجموعة بحري . وخاض فريق الأوليمبي تدريبه الختامي اليوم لموادهة بيلا غدا علي امل تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة والابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط للقسم الثالث . وكان الفريق خضع لتحاليل للكشف عن فريقس كورونا قبل انطلاق المباريات بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 اشهر علي خلفية انتشار الفيروس وتوقف الأنشطة الرياضة في العالم . ويحتل فريق الأوليمبي السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ألعاب دمنهور المركز الأول برصيد 33 نقطة.

ويحتل فريق الأوليمبي السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ألعاب دمنهور المركز الأول برصيد 33 نقطة.

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