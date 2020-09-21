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بعد مرتضى منصور.. لجنة الانضباط تغرم ماجد سامي 50 ألف جنيه بسبب فيسبوك

الرياضة تبليغ
بعد مرتضى منصور.. لجنة الانضباط تغرم ماجد سامي 50 ألف جنيه بسبب فيسبوك
بعد مرتضى منصور.. لجنة الانضباط تغرم ماجد سامي 50 ألف جنيه بسبب فيسبوك
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار سيد بنداري، الفصل في التقارير والشكاوى المقدمة.
واتخذت لجنة الانضباط، قرارا صارما ضد ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة بغرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه؛ لما بدر منه ضد الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة اليوم ومنها:

أولا: منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ثانيا: توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

ثالثا: إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.

رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

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