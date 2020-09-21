راكيتيتش يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع كرواتيا

أعلن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، اعتزاله اللعب الدولي بصفة رسمية. وانضم راكيتيتش لصفوف إشبيلية في الأيام الماضية قادما من نادي برشلونة. ونشر الاتحاد الكرواتي رسالة راكيتيتش التي أعلن فيها اعتزاله اللعب الدولي، مقدما الشكر له على ما قدمه من تضحيات في سبيل المنتخب. ولعب راكيتيتش مع كرواتيا 106 مباراة استطاع تسجيل فيهم 15 هدفا. وتعد أبرز إنجازات راكيتيتش مع كرواتيا الوصول لنهائي بطولة كأس العالم 2018

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