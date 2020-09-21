نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يشعل صدارة الصعيد بفوز مثير على شبان قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمّكن فريق البنك الأهلي من تحقيق فوز ثمين، خارج ملعبه، على حساب فريق شبان قنا، بهدفين دون مقابل، خلال المواجهة المثيرة، التي أقيمت الإثنين، بختام مباريات الأسبوع الـ 18 للمجموعة الأولى، من منافسات مسابقة، دوري القسم الثاني.

خاض الشبان اللقاء بتشكيل ضم، عماد حمدي حارس، أحمد ثابت، أحمد علي، مصطفي السيد، محمد السيد، أحمد عبد الوهاب، محمود عوض، ابراهيم حسن، مدحت رمضان، أحمد عبد المنعم، شهاب عبد الحميد.

ومثّل البنك، أحمد صبحي حارس مرمي، طارق مصيلحي وأمير مدحت، وأحمد بلحة وأحمد جمال، عمرو سمير وحسام الصانع ومحمود عبد المجيد ميدو ومحمد عبد الرحمن لعبه وعمرو عزت

شهد الشوط الأول استحواذ من جانب فريق البنك الأهلي، وكاد أن يحرز هدف محقق عن طريق اللاعب محمود جيدا من ركنية ولكن دفاعات شبان قنا نجحت في انقاذ الهدف هدف وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني، واصل فريق البنك بالإستحواذ ونجح في ادراك هدف في شباك شبان قنا، جاء عن طريق اللاعب محمد ناجح في الدقيقة 12 ثم شهد اللقاء طرد المدير الفني لفريق شبان قنا كمال الزين في الدقيقة 35 لاعتراضه على حكم المباراه صبحي العمراوي. وواصل لاعبي البنك بالهجوم على قنا ونجح في احراز الهدف الثاني جاء عن طريق لاندري الأفريقي ، في الدقيقة 40 من المباراه لتنتهي بفوز الضيوف 2/0 . وادار اللقاء طاقم تحكيم، بقيادة طارق مجدي حكم ساحة، عاونه أحمد لطفي ،مساعد أول، وأحمد عطية، مساعد ثاني، وحكم رابع سيد محمد احمد . وبهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي لنقطة 38 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الشبان عند 31 نقطة، بالترتيب الرابع.

1-بنى سويف 38 نقطة2- البنك الأهلي 38 نقطة3- الألومنيوم 33 نقطة4- شبان قنا 31 نقطة5- بترول أسيوط 27 نقطة6- سوهاج 25 نقطة7- تليفونات بني سويف 23 نقطة8- المنيا 22 نقطة9- الإعلاميين 19 نقطة10- الفيوم 18 نقطة11- ديروط 11 نقطة12-طهطا 11 نقطة