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الألومينوم يسقط في فخ طهطا بدوري القسم الثاني

الرياضة تبليغ
الألومينوم يسقط في فخ طهطا بدوري القسم الثاني
الألومينوم يسقط في فخ طهطا بدوري القسم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومينوم يسقط في فخ طهطا بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي الألومنيوم أمام نظيره فريق نادي طهطا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

تقدم الألومنيوم في الدقيقة عن طريق اللاعب اغاثون ميلاد في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني ثم عزز محمود نجاح نتيجة المباراة في الدقيقة 19 من نفس الشوط باحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء، لينتفض فريق طهطا ويكرز الهدف الاول عن طريق الإفريقي سيرجي فالو في الدقيقة 20، ليواصل فريق طهطا الضغط ومن خطأ لحارس مرمى الألومنيوم حسام صادق الذي أخطأ في تقدير الكرة لتسقط من يده ويضعها البديل احمد ياسر في المرمى محرزا هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم بثلاثية نظيفة

بهذا الفوز يصل فريق نادي الألومنيوم للنقطة 33 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بني سويف متصدر المجموعة.

فيما رفع طهطا رصيده عند11نقطة، ويتأكد هبوطة لدوري القسم الثالث، حال تطبيق بند الهبوط ب5 فرق للقسم الثالث.

ويلتقي فريق الالومنيوم الجولة المقبلة أمام نظيره فريق نادي الإعلاميين، ضمن مواجهات الجولة ال19 والتي يستضيفها ملعب الأخير

ترتيب المجموعة الأولى

1-بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 38 نقطة
3- الألومنيوم 33 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات بني سويف 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12-طهطا 11 نقطة

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 