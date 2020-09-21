نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومينوم يسقط في فخ طهطا بدوري القسم الثاني في المقال التالي
تقدم الألومنيوم في الدقيقة عن طريق اللاعب اغاثون ميلاد في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني ثم عزز محمود نجاح نتيجة المباراة في الدقيقة 19 من نفس الشوط باحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء، لينتفض فريق طهطا ويكرز الهدف الاول عن طريق الإفريقي سيرجي فالو في الدقيقة 20، ليواصل فريق طهطا الضغط ومن خطأ لحارس مرمى الألومنيوم حسام صادق الذي أخطأ في تقدير الكرة لتسقط من يده ويضعها البديل احمد ياسر في المرمى محرزا هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم بثلاثية نظيفة
بهذا الفوز يصل فريق نادي الألومنيوم للنقطة 33 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بني سويف متصدر المجموعة.
فيما رفع طهطا رصيده عند11نقطة، ويتأكد هبوطة لدوري القسم الثالث، حال تطبيق بند الهبوط ب5 فرق للقسم الثالث.
ويلتقي فريق الالومنيوم الجولة المقبلة أمام نظيره فريق نادي الإعلاميين، ضمن مواجهات الجولة ال19 والتي يستضيفها ملعب الأخير
ترتيب المجموعة الأولى
1-بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 38 نقطة
3- الألومنيوم 33 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات بني سويف 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12-طهطا 11 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الألومينوم يسقط في فخ طهطا بدوري القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.