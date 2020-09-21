أخبار عاجلة
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -
شاب يتزوج امرأتين برضاهما في يوم واحد.. فيديو -
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -

كارينيو يصدم الزمالك

الرياضة تبليغ
كارينيو يصدم الزمالك
كارينيو يصدم الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارينيو يصدم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فأجأ الأوروجوياني جوزيه كارينيو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الوحدة السعودي مجلس إدارة نادي الزمالك برغبته في الحصول على قسط كافٍ من الراحة عقب رحيله عن الفريق السعودي مؤخراً.

وأبلغ المدير الفني الذي أشرف على قياده العملاق السعودي نادي النصر وكيله المفوض من جانب إدارة البيت الأبيض للتفاوض معه أن يرفض العودة للعمل في المنطقة العربية مؤقتاً.

وأكد كارينيو أن هذا القرار تم تأجيله لشهر ديسمبر المقبل حيث يرغب في أن ينال وقت للراحة والنظر إلى ما وصلت إليه طرق اللعب العالمية المعمول بها في الدوريات الخمسة الكبرى.

يُذكر أن الزمالك قد فتح باب التفاوض مع الأوروجوياني كارينيو لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي خلال الأسبوع الماضي مستغلاً الشرط الجزائي في عقده ليترك الفريق في مأزق كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارينيو يصدم الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 