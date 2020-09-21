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نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

الرياضة تبليغ
نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي
نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار عدد من التقارير الصحفية الي أن جونيور فيربو لاعب برشلونة اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك بسبب خروجه من حسابات كومان المدير الفني للفريق الاسباني. 

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب"، اليوم الإثنين، أن جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة، قد يلحق بفيدال، وينتقل لأحد أندية الدوري الإيطالي، وهو ما أكده وكيل فيربو انه سيصل لمدينة بيرجامو اليوم الإثنين، من أجل مواصلة المحادثات مع نادي أتالانتا، الذي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر البارسا.

وأضاف الموقع أن وكيل أعماله سيتناقش مع أتالانتا حول الشروط الشخصية، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي يرغب في تخفيض فيربو لراتبه.

يذكر أن فيربو يحصل في برشلونة على 1.4 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم بالإضافة إلى المكافآت حيث يصل إجمالي راتبه إلى 1.7 مليون، ويسعى أتالانتا لمنح  اللاعب الإسباني 1.2 مليون يورو، وقد تصل وتتجاوز 1.7 مليون، إذا تم تحقيق جميع أهداف الفريق.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 