لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للتنس بدون نقاط تصنيف..!!

بعد سحب الاتحاد الدولي جميع النقاط الدولية

كتب – بدر الزدجالي

بعد ان سحب الاتحاد الدولي للعبة جميع النقاط الدولية للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتنس، بسبب الغياب لاكثر من عامين عن المشاركة في البطولات الدولية بات جميع لاعبي السلطنة للتنس بدون نقاط وغابت أسماؤهم عن قوائم الاتحاد الدولي بعد الانقطاع عن البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، والتي يحصل من خلالها اللاعب او اللاعبة على نقاط التصنيف الدولية فتتزايد تلك النقاط في سجل المشاركين من بطولة الى اخرى، وتبقى اللاعبة فاطمة النبهانية هي الوحيدة بين جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتنس التي تملك نقاطا دولية وهي الاخرى مهددة بسحب تلك النقاط في حال عدم مشاركتها العام القادم في البطولات الدولية.

غياب لاعبي المنتخب الوطني عن نقاط التصنيف او عدم الامكانية بالمشاركة في البطولات الدولية ذات نقاط التنصيف لها الكثير من الاسباب والمسببات التي تحول دون تواجد اللاعبين، عدا المشاركة في البطولات الرسمية والتي عادة ما ينجح لاعبونا في تحقيق نتائج جيدة لهم من بطولات الخليج وكأس ديفيز والبطولات الاقليمية الاخرى.

ومن الاسماء اللامعة في التنس العماني التي سحبت منهم نقاط التصنيف اللاعب عبدالله البرواني احد ابرز اللاعبين الصاعدين، وكذلك منير الرواحي اللاعب الطموح والقادم بشكل بارز واللاعب يونس الرواحي الذي سبق وان حقق العديد من النتائج وحصل على عدد من النقاط الدولية واللاعب محمد النبهاني الذي يعد احد اعمدة اللعبة وصاحب اعلى معدل في ارقام التصنيف بين فئة الرجال وسارة البلوشية وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الذين تم سحب نقاط تصنيفهم.

معاناة لاعبينا

ويعاني أغلب اللاعبين وخاصة من فئة الشباب بسبب سحب تلك النقاط من عدم إمكانية التواجد في تلك البطولات الدولية بين الحين والاخر، وذلك بسبب انشغال اللاعبين في البرنامج الدراسي فمنهم طلاب في المدارس الثانوية واخرون في الجامعات وبسبب غياب التنسيق بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وكذلك متابعة وزارة الشؤون الرياضية بمسماها السابق لبرامج اللاعبين ودعمهم وخاصة لاعبي المنتخب الوطني في ظل مطالبات الاتحاد العماني للتنس بدعم اللاعبين وايجاد برامج تعليمية وتدريبية في نفس التوقيت.

ومن الأمثلة التي يعاني منها لاعبو التنس اللاعب عبدالله البرواني الذي حصل على دعم باكمال دراسته الثانوية في فرنسا مع برنامج تدريبي الا انه وبعد نهاية الدراسة الثانوية لم يتم الاعتراف بتلك الشهادة من قبل الوزارة المعنية فاضطر والده إلى ابتعاثه على نفقته الخاصة لإكمال دراسته في انجلترا وغيابه عن البرامج التدريبية، وكان بالإمكان التنسيق بأن يخوض اللاعب برنامجا دراسيا وتدريبيا في نفس الوقت في احدى الجامعات المهتمة بمثل هذه البرامج ويتمنى اللاعب الاعتراف بشهادة الثانوية العامة وان يحصل على منحة دراسية من الحكومة لاكمال مشواره التعليمي والتدريبي معا.

اما اللاعب منير الرواحي فقد قرر ولي أمره بعدم المجازفة في إدخال اللاعب في البرنامج التدريبي اليومي بسبب دراسته الثانوية وغياب فرصة الحصول على منحة دراسية خارجية، حيث يفتقد لاعب المنتخب على فرصة الاستثناء كونه منشغلا في تمثيل السلطنة في المشاركات الخارجية وضياع الكثير من الوقت في التدريب على حساب الدراسة وهناك امثلة مشابهة لعدد اخر من اللاعبين.

تأمين اللاعبين

وحول ذلك قال صديق الهاشمي امين صندوق الاتحاد العماني للتنس والمتابع لشؤون اللاعبين بان الاتحاد العماني للتنس في المجلس الحالي او المجالس السابقة سعى جاهدا لتأمين لاعبي المنتخبات الوطنية عبر التعليم والتدريب في نفس الوقت وقدم الكثير من المقترحات والافكار بما يخدم مصلحة اللاعب واللعبة الا ان تلك الافكار لم يتم الاخذ بها ولازالنا نطالب بدعم اللاعبين وان يكون التعليم والتدريب في مسار واحد للاعب التنس.

واشار كانت هناك تجربة ناجحة والجميع اشاد بها عبر تواجد اللاعبين المخضرمين محمد النبهاني وشقيقه خالد النبهاني في احدى الجامعات الاميركية على نفقتهم الخاصة والتي تهتم بالدراسة والتدريب وخرج اللاعبان بمستوى فني جيد في التنس وفي نفس التوقيت في الدراسة وقدما للتنس العماني نتائج جيدة لازال صيتها حتى الان وحصلا على اعلى معدل نقاط للتصنيف والكثير من النتائج في مختلف المشاركات فمثل هذه التجارب سوف تخدم اللاعبين واللعبة في السلطنة.