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منتخبنا الوطني لقدم الصالات يواصل تدريباته اليومية بمعسكره لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين

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منتخبنا الوطني لقدم الصالات يواصل تدريباته اليومية بمعسكره لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين
منتخبنا الوطني لقدم الصالات يواصل تدريباته اليومية بمعسكره لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين

يكثف منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات تدريباته اليومية في معسكره الداخلي المقام حاليا بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بقيادة المدرب الوطني يونس الفهدي ومساعده عثمان العنبوري والذي يستمر حتى الرابع من شهر اكتوبر القادم استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي تستضيفها دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم ويتواجد حاليا في التدريبات 18 لاعبا ويركز الجهاز الفني في المران والذي يقام على فترتين صباحية ومسائية على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتطبيق بعض الخطط التكتيكية بهدف استعادة المستوى الفني للاعبين تعويضا عن فترة التوقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس .

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