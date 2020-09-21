النصر السعودي يتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا

فرض نادي السد القطري التعادل على نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. افتتح خالد الغنام التسجيل للنصر السعودي في الدقيقة 22، لكن الجزائري بغداد بونجاح عادل النتيجة للسد القطري في الدقيقة 87، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 11 في صدارة المجموعة، ورصيد السد للنقطة التاسعة في المركز الثاني. جدير بالذكر أن نادي النصر حسم تأهله بالفعل لدور الـ 16 من الجولة الماضية.

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