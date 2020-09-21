المقاولون العرب ينعى والدة حسام إمام نائب رئيس النادي

نعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، والدة المهندس حسام إمام نائب رئيس المقاولون ومحافظ الدقهلية السابق.

وقال النادي في بيانه: "ينعى نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وقطاع كرة وإدارة تنفيذية ببالغ الحزن والأسى، والدة حسام الدين إمام محافظ الدقهلية السابق ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ونادي المقاولون العرب.. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان". ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث حاليًا برصيد ٤٩ نقطة في جدول ترتيب الدوري العام، بعد تعادله أمس مع الاتحاد السكندري بهدف لكلا الفريقين.

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