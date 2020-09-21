أخبار عاجلة
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -
شاب يتزوج امرأتين برضاهما في يوم واحد.. فيديو -
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

الرياضة تبليغ
الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا
الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا
استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الخماسي أشرف بن شرقي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وعبد الله جمعة.

وهذا بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي أبعدتهم عن الفريق في الفترة الماضية.

وكان الفريق الأبيض اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة.

ويحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على متابعة تسجيلات لمباريات فريق طنطا للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 