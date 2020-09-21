وتمكن عمرو جمال لاعب طلائع الجيش من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "39"، من خلال اختراق رائع من أحمد زولا الظهير الأيمن لطلائع الجيش وأرسل الكرة إلى عمرو جمال الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لتخترق الشباك.
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف
وسط الملعب: فرانك ستيفن - عمرو السيسي - أحمد سمير - عمار حمدي - كريم طارق
خط الهجوم: عمرو جمال
ويتواجد في دكة البدلاء كل من: محمد شعبان - حسام باولو - أبو بكر - كابوريا - داودا - كيفن موهير - أحمد هاني - محمد أشرف "روقة"
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - خالد رضا - عمرو صالح - اساهاكى يعقوبو
وسط الملعب: محمد رضا - أحمد سعيد محمد - حسام عرفات - محمد عبد العاطي - عبد الكبير الوادي
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: حسين ذكري - رجب عمران - عبد الله محمود - محمد عادل - محمد هلال - بسام وليد - أحمد حسن - رفيق كابو - أحمد شريف.وأرسل الكرة إلى عمرو جمال الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لتخترق الشباك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلائع الجيش يتقدم على دجلة بهدف عمرو جمال في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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