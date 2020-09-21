ويخضع لاعبو أندية الدوري لتحليل الرابيد تيست قبل المباريات وفقا للبروتوكول الجديد المتبع من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا.
وانتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية نتيجة تحليل «الرابيد تيست» لـ لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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