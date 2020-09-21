سلبية نتيجة تحليل «الرابيد تيست» لـ لاعبي الزمالك

جاءت نتيجة تحليل " الرابيد تيست" الذي خضع له لاعبو فريق الزمالك بالأمس سلبية، قبل مباراة طنطا المقرر لها غدا في الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

يأتي هذا للكشف عن فيروس كورونا سلبية لجميع اللاعبين وأفراد الجهاز الطبي.

ويخضع لاعبو أندية الدوري لتحليل الرابيد تيست قبل المباريات وفقا للبروتوكول الجديد المتبع من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا.

وانتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.